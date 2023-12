L’ex viola Martini primo D.S. “diplomato” con una gara di calcio femminile

Il manager estense, con una vincente parentesi in Spagna con l'Atletico, si è trovato così a fare una relazione su sue ex calciatrici colchonere, come Maria Isabel Rodriguez, attuale numero uno blanca, e Kenti Robles, attuale terzino destro blanca, oltre ad una Ivana Andres Sanz sua cara amicizia e nonché capitano del Real Madrid e della Spagna Campione del Mondo. All'Atletico Madrid Mattia Martini portò anche l'attuale colonna della Roma ed ex Fiorentina Elena Linari, con una vittoria finale della Liga che risultò storica. Queste le dichiarazioni del DS Mattia Martini al termine dell'esame: "È stato un percorso importante, al fine di una formazione ampia e completa, ma anche per i quotidiani dibattiti e spunti con i compagni di corso. Inoltre è una grande soddisfazione aver potuto sostenere l'esame ed adesso attendere l'abilitazione, sono felice. Ringrazio SPAL, che mi ha permesso di iscrivermi al corso, e gli organizzatori AIC ed ADISE, costantemente al supporto e presenti"