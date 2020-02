L’ex viola Guerini: “i rossoneri sono sopravvalutati. La Fiorentina ha una buona impalcatura”

Vincenzo Guerini, ex club manager della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a Tmw, in vista dell’impegno dei gigliati col Milan:

I viola hanno ritrovato serenità e carica e possono far bene. Al Franchi la Fiorentina ha sempre fatto buone prestazioni coi rossoneri che peraltro mi sembrano sopravvalutati. Vlahovic è molto forte, tra i viola ci sono 3-4 ragazzi estremamente interessanti. L’attaccante serbo mi ha impressionato, può migliorare ancora tanto. Ha personalità, cattiveria, voglia di arrivare. La Fiorentina deve pianificare la prossima stagione. Le basi gettate sono buone, ma per fare il salto di qualità servono acquisti mirati. Servono le pedine giuste da aggiungere ai 6/7 titolari che già ci sono. Il vantaggio è che non ha la necessità vendere.