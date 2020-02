Pellegatti: “Ibra una scommessa vinta in partenza, il merito di Pioli…”

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso rossonero, è intervenuto in vista della gara di sabato sera. Queste le sue battute al Pentasport di Radio Bruno:

Paragone Lendl-Ibrahimovic? È inedito, ma mi fido dell’opinione di Ubaldo (Scanagatta, presente in studio n.d.r.). Forse per il modo di allenarsi, per la professionalità, la serietà e la costanza che gli consentono di arrivare a questa età. La scommessa vinta? era vinta già prima che arrivasse, per quanto mi riguarda. Anche non al massimo della condizione fa la differenza. merito di Pioli? La squadra adesso ha un’anima, lotta sempre per vincere. Col Torino non è stata una bella partita, ma da tifoso ho apprezzato l’impegno della squadra nel dare tutto dopo Inter e Juve. In emergenza? Kjaer sarà assente, non sono convinto che Musacchio vinca il ballottaggio con Gabbia che vorrei vedere in un duello tutto gioventù con Vlahovic. Il caso Musacchio? È un giocatore serio, un professionista. Non so cosa sia successo in quel momento, però a quel punto lo dici prima, durante il riscaldamento. Detto questo, il giocatore è già in gruppo. Secondo la mia esperienza decennale da cronista, non da medico, mi sembra strano che dopo un problema al polpaccio possa essere già in grado di correre. Resto col dubbio, ma dico che vorrei vedere Gabbia in campo che è capitano dell’Under 20 e ha dimostrato grande sicurezza, quando è subentrato col Toro.