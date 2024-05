L’ex viola Berti pronto a tornare dietro la scrivania: in arrivo l’ufficialità

Il Prato sembra aver individuato il profilo giusto al quale affidare il ruolo direttore sportivo: si tratta di Gianluca Berti, ex portiere di Fiorentina, Sampdoria, Empoli e Palermo. Dopo le esperienze dietro la scrivania con Carrarese in Serie C e Signa in Eccellenza, Berti ha già dato la sua disponibilità al presidente laniero Stefano Commini, che durante la settimana, salvo colpi di scena, dovrebbe annunciarlo come nuovo direttore sportivo del Prato. Lo riporta Tv Prato.