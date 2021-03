L’ex team manager su Astori: “Era innamorato del suo lavoro. A mezzanotte…”

Ospite di A pranzo col Pentasport, l’ex team manager della Fiorentina Alberto Marangon ha voluto ricordare Davide Astori attraverso la sua testimonianza:

Il 4 marzo rimarrà per sempre scolpito nella mente di chi c’era ad Udine in quella notte maledetta. Il tempo in questi casi non serve a far dimenticare. L’intervista dei fratelli di Astori uscita oggi è stata bellissima. Dopo la mezzanotte ci siamo scambiati un pensiero con tutto il gruppo squadra di tre anni fa su Whatsapp per ricordare Davide. Ci sono i capitani con la fascia e ci sono i capitani che lo sono a prescindere dalla fascia, lui era una guida all’interno dello spogliatoio. La prima cosa che mi viene in mente di Davide è la sua serenità, era innamorato del suo lavoro ed era il primo critico di sé stesso, ma col suo sorriso sapeva sempre coinvolgere le persone anche nei momenti negativi. Era dotato di un’intelligenza particolare