L’ex Madrigali: “Ripudio il mondo calcio, la mia esperienza non positiva”

L'intervento dell'ex giovane promessa del settore giovanile Viola

Saverio Madrigali , ex difensore della Fiorentina Primavera e tra i protagonisti del noto reality in onda su MTV, ha parlato ai microfoni di Lady Radio:

"Dopo la Primavera ho avuto varie esperienze in Serie C, poi un infortunio e altre vicissitudini mi hanno portato a smettere e a darmi alla pasticceria. Nel mondo del calcio ci sono vari interessi, non faccio accuse ma parlo della mia esperienza. Alcune volte vanno avanti personaggi un poco raccomandati, che altrimenti verrebbero presto dimenticati. A parità di valori, se hai una mano dietro che ti spinge è facile che tu vada avanti. Poi tanto fa anche la fortuna di trovarsi negli ambienti giusti, magari in una squadra che fa crescere bene i giovani.

Adesso il calcio quasi lo ripudio, non lo guardo molto in televisione. Ci vuole tanto sacrificio, e certe situazioni spiacevoli ti fanno riflettere. Semplici? Mi ha allenato nella Primavera viola per due anni, mi ricordo un allenatore molto preparato e sempre pronto a dare una mano a tutti. Non è un allenatore da ragazzini, ci trattava davvero come professionisti, adesso credo sia nel contesto a lui adatto."