L’ex gigliato Marcos Alonso nella storia della Champions League

La notevole impresa conseguita dall'esterno spagnolo

Grazie al solido 2-0 rifilato al Real Madrid di Zidane, il Chelsea approda in finale di Champions. Manchester City-Chelsea, in programma il 29 maggio a Istanbul, sarà quindi la terza finale tutta inglese nella storia della competizione. Rimanendo in tema annali, secondo quanto rivelato dall'esperto Giuseppe Pastore, un ex viola con questo risultato ha raggiunto un traguardo speciale. Il riferimento è al blues Marcos Alonso ed al suo nobile lignaggio.