Galante: “Spalletti? Non avrebbe problemi ad allenare Real o Fiorentina”

Galante su Spalletti: "Non ha problemi ad allenare, lo vedrei bene dappertutto"

L'ex difensore Fabio Galante ha parlato ai microfoni di Tmw di Luciano Spalletti, tecnico che piace alla Fiorentina: "Lo vedrei bene ovunque, non ha problemi ad allenare Real Madrid, Tottenham, Fiorentina o Napoli. Ha tutte le qualità per gestire i campioni ma anche per far crescere i giovani. A fine allenamento parla con i ragazzi, li fa tirare in porta... Lui in campo ci starebbero 7 ore, è che a un certo punto lo mandano via. Un allenatore vecchio stile, di grande qualità. Lui ha avuto sfortuna, glielo dico sempre: probabilmente anche lui sarebbe arrivato allo Scudetto con le campagne acquisti dell'Inter di questi ultimi due anni".