L’ex dirigente viola Corvino contestato dalla curva del Lecce

Il pareggio per 0-0 nel lunch match tra Lecce e Spezia non ha placato gli animi dei tifosi giallorossi, che vedono ancora vivo lo spettro della retrocessione. I padroni di casa, come riportato da Tuttomercatoweb.com, hanno infatti contestato in particolar modo il responsabile dell'area tecnica Corvino: "Vattene via", il coro della Curva Nord. I fischi da parte del resto dello stadio erano invece in difesa dell'ex dirigente della Fiorentina.