“Lazio sarebbe un ridimensionamento per Sarri? No, guardate Gattuso”

Il commento sul possibile approdo del tecnico sulla panchina biancoceleste

"Lazioridimensionamento per Sarri? Non credo proprio. Gattuso ad esempio doveva arrivare quarto, però è andato alla Fiorentina 14esima ma dove c'è un progetto. Sposa un progetto in prospettiva, di lunga durata. E per Sarri non è un ridimensionamento. La Lazio è una squadra forte, ci vorrà solo tempo per il cambio tattico. Ma credo sia entusiasta di fare questo lavoro."