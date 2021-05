Panchina Lazio, incontro positivo tra Sarri e Lotito. Italiano resta sullo sfondo

Le ultime sulla panchina del club capitolino

Stando a quanto riporta TMW oggi sarebbe andato in scena un incontro tra il Presidente bianoceleste e l'ex allenatore della Juventus. Il summit tra i due, scrive l'emittente, è stato positivo. Si è parlato dell’eventualità di affidare a Sarri la panchina della Lazio per la prossima stagione. Il tecnico per accettare la proposta vorrebbe i giusti innesti dal mercato per poter proporre il "suo" 4-3-3. Lotito riflette, ma la sensazione è che la scelta possa ricadere proprio sull’ex Napoli. Sempre per la panchina del club capitolino, sono da registrare dei contatti diretti anche con Vincenzo Italiano dello Spezia, mentre nelle prossime ore potrebbe tenersi un contatto anche con Nuno Espirito Santo.