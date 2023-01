La strepitosa crescita di Lafont: ecco quanto vale adesso l’ex viola

Foot Mercato si sofferma sulla crescita di Lafont, ex portiere viola e oggi estremo difensore del Nantes. Nonostante la squadra non stia facendo benissimo, Lafont si sta distinguendo con ottime prestazioni. Tanto che il suo valore è salito fino a 20 milioni. Infatti, in caso di cessione a questa cifra il club francese incasserebbe una cifra record per la sua storia.