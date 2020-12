La pesante investitura di Di Livio: “Chiesa è il dopo Cristiano Ronaldo”

Angelo Di Livio, ex centrocampista che non ha bisogno di presentazioni, ha parlato a La Gazzetta Dello Sport. Nella lunga intervista c’è spazio anche per Federico Chiesa, protagonista nell’ultima partita in Champions League della Juventus:

Sulle qualità e sulle caratteristiche di Federico non ho proprio dubbi. Sono anni che gioca in A. Il passaggio alla Juve può essere traumatico per concorrenza e per pressione, ma parliamo di un giocatore che per me è uno degli esterni più forti d’Europa. L’idea della Juventus è stata comprare Chiesa anche per il dopo-Ronaldo: lo puoi mettere a destra o a sinistra. Investimento importante ma se lo porterà avanti è a posto per anni.

