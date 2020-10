La meteora viola Beleck riparte dalla Serie B rumena. Rinnovo in caso di promozione

Vi ricordate di Steve Leo Beleck? La meteora viola – zero presenze con la maglia della Fiorentina nei tre anni in cui il suo cartellino è stato di proprietà della società di viale Manfredo Fanti – riparte dalla seconda divisione rumena. L’attaccante, che in Italia ha vestito anche le maglie di Crotone, Rieti e Catania, ha firmato un contratto di un anno col Petrolul Ploiești. Per Beleck rinnovo automatico per la stagione 2021/22 in caso di promozione nel massimo campionato.