Il doppio ex Kuzmanovic: “Udine bel posto per fare calcio ma a Firenze ho lasciato il cuore”

Doppio ex di Fiorentina e Udinese, Zdravko Kuzmanovic ha parlato ai microfoni di Teleradiostereo raccontando i suoi trascorsi calcistici in Italia.

A Firenze ho lasciato il cuore, è stata una bellissima esperienza ed era la prima volta che giocavo in Serie A. All’Inter c’era tanta concorrenza, era molto bello condividere lo spogliatoio con tanti giocatori forti. L’Udinese per me è stata una bella sorpresa, peccato che vi ho giocato pochi mesi perché ero in prestito. Lo dico sempre a tutti che Udine è un bel posto dove fare calcio soprattutto per un giovane perché ti aiutano tanto e lì puoi crescere molto. Hanno una buona organizzazione, buoni campi e la gente è brava, è una bella piazza.