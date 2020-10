Rieccolo, Rodrigo De Paul. Oggetto del desiderio della Fiorentina (più nell’estate 2019 che non in quella appena trascorsa) e anche di molti tifosi viola, si ripresenterà al Franchi ancora con la numero 10 dell’Udinese. Prigioniero del club friulano che a chi bussava alla porta – ultimo il Leeds – ha sempre risposto: 40 milioni. Ma prigioniero non sembra sentirsi perchè alla sua quinta stagione in Friuli, De Paul è il trascinatore dentro e fuori dal campo, vedi il post instagram dopo la vittoria sul Parma.



Insomma a differenza di qualcun altro (senza fare nomi… Federico Chiesa), De Paul ha accettato con serenità la sua permanenza in bianconero, nonostante una crescita che avrebbe meritato un salto di qualità: 16 gol e 13 assist nelle ultime due stagioni – da centrocampista totale, adattandosi anche da regista basso in alcune circostanze – parlano per lui, così come un posto ormai da titolare fisso conquistato nell’Argentina, non proprio l’ultima delle nazionali. Invece Rodrigo è ancora lì e domenica alle 18 sarà di nuovo avversario della Fiorentina. IACHINI CAMBIA VOLTO AL CENTROCAMPO? LE ULTIME