“La mancanza di continuità non aiuta, Prandelli lavora con quello che ha”

Mario Bortolazzi, ex calciatore della Fiorentina negli anni ’80, ha commentato con queste parole il momento della Fiorentina, sulle colonne di Tmw:

La Fiorentina deve far punti per uscire da questa zona pericolosa. Non avere una continuità di risultati non facilita. Prandelli sta lavorando col gruppo di calciatori che ha trovato. Alcuni non vanno bene per il suo gioco, ma ha valorizzato Vlahovic. Ha trovato una squadra che non aveva costruito, ha provato a schiarare i giocatori nei loro ruoli ,per portare a casa più punti possibile.