Kokorin segna dal dischetto ma l'Aris perde 3-2: sconfitta all'esordio in Europa League a Praga per i ciprioti

Non basta un rigore di Aleksandr Kokorin all'Aris nella prima giornata dei gironi di Europa League. L'attaccante ex viola ha sbloccato (su rigore) la sfida dei ciprioti in casa dello Sparta Praga, che poi hanno vinto 3-2 al termine di una gara combattuta. Il russo ha segnato dagli undici metri il primo gol stagionale, superando virtualmente i suoi ex colleghi, Nzola e Beltran, ancora fermi al palo. ---> LEGGI TUTTI I RISULTATI DI EUROPA LEAGUE