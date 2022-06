Juventus, non solo Muriel come vice Vlahovic: piace un altro ex viola

Juventus, non solo Luis Muriel nel mirino come vice Vlahovic: piace anche un altro attaccante ex Fiorentina

La Juventus sarebbe alla ricerca di un vice Vlahovic in vista della prossima stagione. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il sogno vero e proprio sarebbe Luis Muriel dell'Atalanta, ma la trattativa potrebbe essere alquanto complicata. Per questo motivo, potrebbero decidere di puntare su un altro profilo, sempre ex viola, che in questa stagione ha sorpreso tutti con i suoi 17 gol in campionato: Giovanni Simeone. I bianconeri pare che siano entrati a gamba tesa sull'attaccante argentino e lui sembrerebbe essere pronto per una chance in una big. Nei prossimi giorni potrebbe muoversi veramente qualcosa.