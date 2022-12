Juve nei guai, Gabriel Jesus rotto: l’Arsenal torna su Vlahovic. E stavolta…

Si doveva fare un anno fa, la Fiorentina aveva accettato, ma Vlahovic voleva andare alla Juventus. Così è stato, in anticipo rispetto a quanto si credeva, ma alla fine il serbo ex viola e l'Arsenal potrebbero comunque ritrovarsi insieme: la Juventus versa in condizioni disastrose dopo i recenti sviluppi sul fronte giudiziario e i Gunners, in piena lotta per il titolo inglese, hanno perso Gabriel Jesus per 3-4 mesi. L'assalto, il secondo, a Vlahovic, secondo il Sun, può avvenire ancora nella finestra di mercato invernale.