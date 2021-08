Jovetic, esordio con gol in Bundes che vale un importantissimo traguardo

Il montenegrino compie un'impresa riuscita sin qui solo ad un altro calciatore

Stevan Jovetic pare aver iniziato la sua avventura in Germania con il piede giusto. Dopo la doppietta in amichevole col Liverpool, arriva anche la rete all'esordio in Bundesliga per il montenegrino. L'ex Viola ha infatti segnato al sesto minuto nella gara, ancora in corso, contro il Colonia. Questa rete certifica un record davvero prestigioso per Jovetic: con questo gol l'attaccante ha infatti segnato in tutti e 5 i maggiori campionati europei. Impresa, questa, riuscita fin qui al solo Florin Raducioiu.