Jimenez su Prandelli: “A Firenze, città fantastica, l’allenatore mi voleva molto bene”

L’ex viola Luis Jimenez, oggi al CD Palestino in Cile, ha rilasciato un’intervista a TMW. Vi riportiamo il passaggio in ottica viola:

A Firenze ho sempre giocato, ho vissuto in una città fantastica, ho lavorato con un allenatore (Prandelli, ndr) che mi voleva molto bene. Sono stato in grandi società e se non erano grandi società erano belle città che mi davano tanto affetto.