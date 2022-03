Italia, è toto panchina: se Mancini saluta, tra i papabili c’è anche Gattuso

L'ipotesi sta prendendo corpo in queste ore. Gattuso, dopo la breve parentesi viola, scalpita per tornare in pista

Redazione VN

Non solo il tandem Cannavaro-Gattuso in caso di addio da parte di Roberto Mancini alla panchina della Nazionale. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb un'altra colonna dell'Italia del 2006 è in lizza per diventare commissario tecnico.

Si tratta di Gennaro Gattuso, attualmente senza squadra dopo il brevissimo periodo estivo da allenatore della Fiorentina. L'ipotesi sta prendendo corpo in queste ore. Gattuso, da parte sua, scalpita per tornare in pista e difficilmente direbbe di 'no' alla chiamata della Figc.