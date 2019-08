VIDEO – Inter: visite mediche per Biraghi, nel pomeriggio primo allenamento

E’ il giorno di Cristiano Biraghi all’Inter. L’ormai ex difensore della Fiorentina è arrivato poco prima delle 12 al Coni per svolgere le visite mediche. Dopo di che firmerà il contratto che lo legherà al club nerazzurro. Nel pomeriggio si allenerà per la prima volta agli ordini di Antonio Conte. Il terzino sinistro non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti presenti.

BIRAGHI FIRMERA’ UN CONTRATTO DI CINQUE ANNI