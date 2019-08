Biraghi all’Inter: firmerà un contratto quinquennale

Nelle prossime ore Cristiano Biraghi diventerà un nuovo giocatore dell’Inter, mentre Dalbert sbarcherà alla Fiorentina. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’ormai ex viola svolgerà le visite mediche con il club nerazzurro. Il brasiliano arriverà a Firenze in prestito secco,mentre il trasferimento di Biraghi verrà formalizzato in prestito con diritto di riscatto fissato a 12,5 milioni. Il terzino della Nazionale firmerà un contratto quinquennale da circa due milioni netti a stagioni.

