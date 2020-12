Intanto a Roma Veretout segna a raffica: è il terzo centrocampista più prolifico d’Europa

Jordan Veretout ha stabilito due anni abbondanti fa il suo record di segnature in una sola stagione: 10, 8 in campionato e 2 in Coppa Italia con la Fiorentina nel 2017/18. Ebbene, alla sua seconda stagione con la maglia della Roma, il francese è già a quota otto totali, sette in Serie A e una in Europa League, di cui cinque rigori, senza errori. In Europa hanno fatto meglio solo l’ex Samp Bruno Fernandes del Manchester United con 13 reti e uno che i tifosi viola ricordano loro malgrado, Lars Stindl del Borussia Monchengladbach, con 11 finora.

