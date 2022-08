In Spagna: Odriozola, sondaggio dalla Premier. Ancelotti non ci punta

Dopo la stagione in prestito alla Fiorentina, Alvaro Odriozola aveva deciso di tornare in Spagna per rimanere al Real Madrid, il suo sogno. Il terzino però non ha convinto nella preseason il tecnico Ancelotti ed è ormai da considerare in uscita. Secondo quanto riportato da AS, il Real avrebbe ricevuto un sondaggio dal Nottingham Forest, club attivissimo in questa parte finale di mercato.