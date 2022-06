Ilicic è ponto per una nuova avventura

Josip Ilicic è pronto a ripartire. Come riportato dal Corriere di Bergamo, l'ex viola potrebbe diventare un nuovo giocatore del Bologna. Sartori è a lavoro per concretizzare l'affare, con l'Atalanta che potrebbe liberarlo a zero nonostante un anno di contratto a 1,8 milioni.