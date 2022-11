Il V.C. “Franco Nannotti” organizza una festa (con “sorpresa”) per Kurt

Il 19 novembre è un dies faustus per i tifosi viola. Nasce nel 1934 a Stoccolma Kurt Hamrin. Quest’anno ne fa dunque 88, un bel traguardo anche per un fuoriclasse assoluto come lui. Sono ancora giorni felici per la Fiorentina tra il 1958 ed il 1967, ben nove stagioni in viola con due Coppe Italia, la prima vittoria internazionale di un club italiano in una manifestazione UEFA con la Coppa delle Coppe del 1961 e una Mitropa nel 1966. L’amarezza di tre scudetti persi sul filo di lana e la soddisfazione di aver formato quella squadra yè-yè che vincerà nel 1969.