Il “riscatto” di Falcinelli: l’ex Viola trova il primo goal in Europa League

Diego Falcinelli è andato in gol per la prima volta in Europa League nel 5-1 che ha permesso alla Stella Rossa di avere facilmente la meglio sullo Slovan Liberec. L’ex attaccante di Perugia e Sassuolo , con una parentesi in Viola nel gennaio 2018, riscatta così un inizio di stagione piuttosto complicato con la maglia del club di Belgrado. Presentato con un video divenuto immediatamente virale, l’esperienza di Falcinelli oltre l’Adriatico era iniziata con un errore pesantissimo dal dischetto, in occasione della sfida che valeva il terzo turno preliminare in Champions.