Falcinelli inizia malissimo con la Stella Rossa: il rigore sbagliato costa la Champions

Il 2020 non sorride a Diego Falcinelli. L’ex attaccante, meteora viola per sei mesi nel 2018, dopo aver vissuto una stagione difficile a Perugia in Serie B, con soli tre gol all’attivo e la retrocessione, inizia nel peggiore dei modi la sua avventura alla Stella Rossa: ieri la squadra di Belgrado è uscita nei preliminari di Champions League per mano dell’Omonia Nicosia e Falcinelli è stato protagonista negativo: 1-1 dopo i regolamentari con gol di Luftner e Ivanic, poi all’89° la Stella Rossa ha fatto entrare l’attaccante italiano anche in vista dei rigori. La sorte però non ha sorriso a Falcinelli che ha sbagliato uno dei due rigori che hanno condannato la Stella Rossa all’eliminazione.

