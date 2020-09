Dalla Grecia, la Fiorentina offre 15 milioni per Camara. L’Olympiacos…

Gli occhi della Fiorentina su Mady Camara. Come scrive il portale grego sport24.gr, la società viola avrebbe offerto 15 milioni per il promettente centrocampista dell’Olympiacos che nella scorsa stagione ha segnato 7 gol e fornito 5 assist in ben 51 presenze in tutte le competizioni. Il club del Pireo ne vorrebbe 20 per il nazionale guineano classe ’97, arrivato due anni fa dall’Ajaccio ed esploso sotto la guida di Pedro Martins.

