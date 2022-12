Il Novara cambia allenatore: arriva un ex viola

Nuova avventura per un ex giocatore della Fiorentina che approda sulla panchina del Novara passando dalla Primavera

Cambio di allenatore per il Novara che nelle ultime ore ha ufficializzato l'arrivo di Franco Semioli. Prenderà il posto che era stato per qualche mese di un altro ex viola come Marchionni. Semioli passa dalla Primavera alla prima squadra.