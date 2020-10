Il gol di Amoruso: prima l’anello e adesso il matrimonio con Manila Nazzaro

Uno dei motivi che l’aveva spinta ad accettare di partecipare a Temptation Island insieme al compagno era capire se la loro storia poteva evolversi o meno. L’ex Miss Italia Manila Nazzaro è la compagna dell’ex giocatore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso. Dopo aver postato sui social la foto dell’anello che lui le ha regalato in occasione del suo compleanno, arriva l’annuncio sulle nozze direttamente dalla copertina del settimanale italiano Gente. Come sui social, anche sulla prima pagina del giornale lei mostra orgogliosa l’anello ricevuto in regalo. In tv non aveva nascosto di desiderare questo nuovo passo e i due avevano fatto sognare tantissimi telespettatori. Lo scrive Golssip.it.

