Il figlio di Natali lascia Barcellona da Campione d’Europa. La nuova squadra

Così come babbo Cesare, anche Andrea Natali punta a diventare un vero professore della difesa. Anzi, in tanti raccontano che il talento sia molto più elevato di quello del babbo, che pure ha scritto importanti pagine di storia anche alla Fiorentina. Colonna delle giovanili del Barcellona e della Nazionale Under 17 (con cui si è appena laureato Campione d'Europa), Andrea Natali è già pronto per una nuova avventura. Il ragazzo, infatti, lascia la squadra catalana per approdare al Bayer Leverkusen. A renderlo noto è la pagina Facebook L'Ultimo Uomo.