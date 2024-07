Igor può tornare in Italia: un club di Serie A sull’ex viola

Igor ha vissuto una stagione da 33 presenze nel Brighton di De Zerbi: servono 20 milioni per riportarlo in Italia

Ad un anno dal suo addio alla Fiorentina e alla Serie A, risuonano già le sirene italiane per Igor. Il difensore brasiliano è reduce da una stagione al Brighton in Premier League ma la sua permanenza non è certa. Anche perchè nel frattempo è andato via Roberto De Zerbi, che era stato fautore del suo arrivo dai viola per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Nelle scorse settimane Igor era stato già accostato al Milan, pista che al momento non è però decollata. Occhio adesso all'interessamento del Torino.