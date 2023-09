Igor, debutto da dimenticare col Brighton. Tre gol subiti e sconfitta in casa

Non è dei migliori il debutto con la maglia del Brighton dell'ex viola Igor. Il difensore brasiliano, ancora a secco di minuti in Premier League, ha esordito con i "seagulls" nella prima giornata dei gironi di Europa League ma l'Aek Atene è tornato dall'Inghilterra con i tre punti. Tanti dubbi dei tifosi sulla prova del centrale, preso in infilata più volte dagli attaccanti greci. Sconfitta per Roberto De Zerbi: il turnover là dietro non paga. ---> LEGGI TUTTI I RISULTATI DI EUROPA LEAGUE