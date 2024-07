Igor-Brighton, avventura finita? L’ex viola potrebbe tornare in Italia

Igor ancora in Serie A? Ecco il club che vuole l'ex Fiorentina

Non solo Cabral,anche Igor potrebbe tornare a giocare in Serie A. Infatti, secondo Tuttosport, il difensore brasiliano non rientrerebbe più nei piani del Brighton che quindi sarebbe disposto a cederlo. Su di lui ci sarebbe il Torino di Vanoli, alla ricerca di un difensore forte dal punto di vista fisico.