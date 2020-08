Ianis Hagi non dimentica la Fiorentina: Astori e tre ex viola nella sua formazione ideale

Tatarusanu; Tavernier, Chiriches, Astori, Ganea; Arfield, Baluta, Marin; Ilicic, Defoe, Zarate. È la formazione ideale scelta da Ianis Hagi. L’ex centrocampista viola, oggi ai Rangers di Glasgow, per la rivista ufficiale del club scozzese ha formato un undici composto da giocatori con cui ha giocato. E, come si può notare, c’è tanta Fiorentina. Tatarusanu è stato inserito perché, Hagi dixit, “la mia squadra deve iniziare il gioco dal basso, quindi mi serve un portiere come lui”. Astori, invece, “perché sapeva giocare bene la palla, quanto dribblare e quanto passare, ma soprattutto per la grande amicizia con lui e la tristezza per la sua scomparsa”. Infine, Ilicic e Zarate perché “sono entrambi molto talentuosi e potrebbero giocare in squadre più grandi, da loro ho imparato molto, hanno tutto”.

