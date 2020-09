I Della Valle regalano uno stadio alla città di Sant’Elpidio a Mare

Un nuovo campo da calcio per la città di Sant’Elpidio a Mare. Ad offrirlo sarà proprio l’ex presidente della Fiorentina, Diego Della Valle. Stando a quanto troviamo scritto sul Corriere Adriatico, il progetto per la realizzazione dell’impianto sportivo i cui lavori partiranno a breve, sarà presentato domani pomeriggio in Comune. Questa l’analisi sul quotidiano in vista dell’imminente costruzione: da diversi anni, l’ex stadio Brancadoro, anche quello di proprietà della famiglia Della Valle, è diventato inagibile per le esondazioni del fiume Ete Morto. Da allora è iniziato un periodo di peregrinazioni per la società sportiva della frazione. Ma la mancanza di una casa, a questo punto, è destinata a durare ancora per poco. Presto arriverà un nuovo campo sportivo e, conoscendo il livello dei progetti a cui i Della Valle hanno abituato, è facile immaginare che sarà una struttura da far invidia ai Comuni limitrofi.