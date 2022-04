Guerini: “Italiano meglio di Montella, Viola Park vale un fuoriclasse”

Guerini, ex giocatore e dirigente della Fiorentina, ha paragonato la prima Fiorentina di Montella con quella di Vincenzo Italiano

Parallelo con Montella ? Si, effettivamente é così. Arrivai nell'anno di Mihajlovic. Quell'estate (2012 ndr) ci fu un mezzo miracolo: in due mesi la società mise su una squadra che si tolse tante soddisfazioni. Li vedevo tutti i giorni ed era davvero uno spettacolo. Quello che é stato fatto é ancora più importante perché noi avevamo giocatori di esperienza come Aquilani e Pizarro. Italiano , invece, ha una squadra di tanti giocatori alla prima stagione in Serie A, tanti giovani e molti rivalutati, non sembrano gli stessi dell'anno scorso. Va via Vlahovic e non cambia niente. Di solito sbaglio sempre le previsioni, ma stavolta ci ho preso in pieno.

Società non simpatica? Non mi importa, é uno spettacolo quello che sono riusciti a fare. Adesso mi auguro che non si lascino scappare Italiano, perché la prossima stagione può essere ancora migliore. La Fiorentina può puntare a qualcosa in più. Juventus? A Torino se la può giocare alla grande, se la giocherà sicuramente. Non andranno là a soffrire la Juve. Il calcio oggi non é più di quello di un tempo, adesso non bastano più solo 11 giocatori forti. In Serie A una squadra deve avere in rosa minimo 18 titolari adesso, il merito di Italiano é far sentire tutti importanti e questo si vede in campo, con Kokorin, Amrabat...