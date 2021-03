Guerini, il dolore della mamma: “Alla Lazio voleva diventare come Totti per la Roma”

Diceva sempre, ‘io come Totti per la Roma, posso diventare la bandiera della Lazio‘. Un ragazzo d’oro gli volevano tutti bene“. Michela, la mamma di Daniel Guerini, il calciatore della Primavera biancoceleste scomparso tragicamente a 19 anni in un incidente d’auto nella serata di mercoledì, è stata intervistata da La Repuublica: “Un genitore che piange il figlio è un fatto contro natura. Sull’incidente non so ancora nulla. L’ho chiamato alle 7.30, era appena uscito dagli allenamenti, stava andando a cena da Tiziano (il ragazzo alla guida della macchina che si è ribaltata in viale Palmiro Togliatti, ndr). Gli ho detto ‘amore non andare, sei uscito anche ieri, torna a casa’. Mi ha detto: ‘Mamma dai, tra un po’ vengo, non ti preoccupare’. Non l’ho sentito più”.

“Tare e Matri ieri sono venuti a casa: erano distrutti anche loro – ha aggiunto la madre di Daniel – ci hanno detto che la Lazio si incaricherà dei funerali. Si faranno a Formello, non prima di martedì prossimo, perché ancora deve essere eseguita l’autopsia“.

GUERINI, IL RICORDO DELL’ALLENATORE CHE LO HA AVUTO ALLA FIORENTINA