Graziani sul toto-allenatore: “Scommetterei su Spalletti. Sarri aspira ad altro”

Ciccio Graziani è stato ospite a RTV 38 e ha detto la sua sui tanti nomi in orbita Viola per la panchina del prossimo anno. L’ex bomber Viola ha le idee chiare su chi sia l’uomo giusto per guidare la Fiorentina:

Sarri non credo possa venire a Firenze, aspira a qualche cosa di più, forse un ritorno in Premier League. Fossi un dirigente della Fiorentina punterei su Luciano Spalletti. Andrei a casa sua e non uscirei finché non mi concede un sì. Una società seria e con un progetto potrebbe essere interessante per lui.