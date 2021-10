Graziani su Vlahovic: “Juve? Non m’interessa. Il problema è cosa succede adesso”

"Non si deve arrivare ad una soluzione drastica, sarebbe un danno enorme per entrambe le parti."

"Italiano fa l'allenatore mica quello che deve convincere. Vlahovic ha preso la sua strada ormai, ma soprattutto l'hanno presa i suoi assistiti. Ad un giocatore a cui offri 4,5 milioni rispetto ad 1 milione che prende deve accettare. Il problema sono quelli che poi chiedono percentuali, serve un freno. Juventus? A me quando Vlahovic andrà via dalla Fiorentina, non m'interessa la sua destinazione. Il problema è adesso, sarà capire cosa accade da qui fino a gennaio. Vlahovic in panchina? E' un discorso che si può fare. Non si deve arrivare ad una soluzione drastica, sarebbe un danno enorme per entrambe le parti. Callejon? Non so se rivedremo lo stesso Callejon di Napoli, ma a livello fisico mi sembra lo stesso. In Campania giocava con dei giocatori che gli esaltavano le qualità. I suoi tempi d'inserimento sono eccezionali. Se Italiano lo fa giocare è perchè in lui vede qualcosa di positivo. Io, comunque, un giocatore come lo spagnolo lo vorrei sempre in squadra."