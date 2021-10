Venturato: “Castro un talento, Maleh deve imporsi. Vlahovic? Tiene alla Fiorentina”

Su Vlahovic: "In questo momento conti la grande professionalità del ragazzo, è una situazione difficile, ma fa parte del mondo del calcio."

"Il Venezia è una squadra che per caratteristiche prova a vincere con tutti. Sarà una gara difficile in cui la Fiorentina ha sicuramente qualcosa in più, ma troverà un gruppo tosto. Castrovilli? Penso sia un talento importante del calcio italiano. Potrà dare un contributo determinante alla Fiorentina. Per quanto riguarda il centrocampo viola: ha dei valori importanti. Ci sono giovani che possono contribuire a portare avanti i valori di Italiano. Maleh? È un giocatore che sa mettere quantità e qualità. Quando è tornato in gruppo e a giocare con il Venezia ha dato un apporto eccezionale alla squadra, che da quel momento ha fatto qualcosa in più. Penso che debba avere la capacità di imporsi. Kouame? "Mi dispiace che Christian non sia riuscito a esprimersi a Firenze, ritenevo fosse la piazza giusta per fare l’ultimo salto di qualità. Non so cosa possa essere successo, ma rimane un giocatore davvero importante e spero possa tornare in Italia. Vlahovic? Penso che in questo momento conti la grande professionalità del ragazzo, è una situazione difficile, ma fa parte del mondo del calcio. Mi sembra che ci tenga alla Fiorentina e anche a giocare”.