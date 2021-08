Graziani: “Senza Vlahovic puoi non indebolirti. Al suo posto prenderei Belotti”

L'ex viola: "Con i soldi incassati da Vlahovic, mettiamo 70 milioni, andrei subito a prendere Belotti per 30 milioni. Starei tranquillo"

L'ex viola Ciccio Graziani ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Questo il suo pensiero su alcuni dei temi più caldi di casa Fiorentina: "Inter su Vlahovic se parte Lukaku? Possibile, non ti indeboliresti per forza. Con i soldi incassati da Vlahovic, mettiamo 70 milioni, andrei subito a prendere Belotti per 30 milioni. Starei tranquillo. Mi auguro che Vlahovic resti e si confermi dopo l'ultima annata".