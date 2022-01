Graziani: “La classifica della Viola è meravigliosa. Su Piatek e Ikonè…”

L'ex centravanti viola che vede il bicchiere mezzo pieno

"Una bella partenza, molto positiva. Poi dopo il rigore sbagliato è successo di tutto. Ci siamo disuniti perdendo un po' di sicurezza, se ti fanno il 2-0 rischiamo seriamente di perdere. Alla fine se analizziamo la partita il risultato è giusto e fa felici entrambe le squadre. La Fiorentina ha 36 punti con una partita in meno, dobbiamo sempre trovare qualcosa che non quadra? Ci può stare una partita del genere, alla fine hai preso un punto che fa classifica giocando una parte della gara in inferiorità numerica. Siamo settimi, più di questo non possiamo pretendere. Sennò diventiamo presuntuosi. Nuovi acquisti? Quando arrivano dei ragazzi dall'estero devono adattarsi. Io su Piatek e Ikonè non ho dubbi, saranno utili alla squadra. Sono acquisti importantissimi, diamogli tempo. Ripeto, la classifica della Fiorentina è meravigliosa e può diventare straordinaria in caso di vittoria nel recupero contro l'Udinese"