Graziani: “Kouame titolare? Cesare vuole vederlo all’opera, ma non è da dentro o fuori”

Ciccio Graziani è intervenuto al Pentasport nel pre partita di Fiorentina-Inter. Queste le sue parole riguardo la formazione viola, con le sorprese Kouame Eysseric:

Evidentemente Cesare ha fiducia in loro e vuole vederli all’opera. Oggi non sarebbe neanche giusto metterli sotto esame perché giochi con l’Inter. Dentro o fuori per Kouame? Penso di no, il mister ha fatto un po’ di turnover dando spazio a chi ha giocato un po’ meno. E’ un’occasione in più per tutti e speriamo che ci possa regalare una bella soddisfazione