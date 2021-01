VN – Contatti approfonditi tra Parma e Fiorentina. Ai viola piace Inglese, i ducali chiedono Venuti

Sono giorni intensi di calciomercato in casa Fiorentina. Oltre allo sfoltimento della rosa, i viola sono vigili anche su eventuali ingressi, ed un ruolo d’interesse è sicuramente quello del centravanti. Stando a quanto raccolto da Violanews.com, questa mattina sono stati registrati contatti approfonditi tra Parma e Fiorentina. I ducali hanno chiesto il terzino Venuti e dialogato per Pulgar e Duncan. Carli è infatti al lavoro per rinforzare la rosa degli emiliani, con la squadra che naviga nei bassifondi della classifica. La Fiorentina, invece, ha chiesto informazioni su Inglese come vice Vlahovic. Situazione da monitorare.

