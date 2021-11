Graziani: “Burdisso non ha detto niente di male. Io tifo Viola, non i giocatori”

Il commento dell'ex centravanti viola

“Parole Burdisso? Che c’è di male di quello in quello che ha detto? Se arriva un’offerta di 60 milioni per Gonzalez non lo dai via? Tutti hanno un prezzo, tutti possono andare sul mercato. Poi sarà il Presidente a decidere quali sono le strategie. Le sue parole danno un valore aggiunto a quello che hai. Il problema è che la tifoseria, che è la più penalizzata, si affeziona. Io tifo per la Fiorentina, non per i giocatori, quella non se ne andrà mai: rimarrà per sempre. I calciatori possono andare via da un momento all’altro, se ragioniamo di pancia la delusione c’è comunque. Alternativa a Vlahovic? E' difficile, ma bisogna essere bravi a cercare giocatori appetibili da poter prendere.”